Вечер навеселе: смешные анекдоты 6 октября

Пилоты Формулы-1 испытывают примерно такие же перегрузки, как блондинка при чтении.
— Как правильно: Иран или Ирак?
— Гугл говорит, что и так и так можно.
Ребенка привели к врачу...
Врач спрашивает:
- Мальчик, что тебя беспокоит?
Мальчик:
- Меня ничего не беспокоит... Это дедушку беспокоит, что я проглотил его часы...
Если в гостях вам намекнули, что вы засиделись, то лучше прилечь, чтобы не нервировать обеспокоенных хозяев.
- Почему вы хотите развестись с мужем?
- У нас разные религиозные взгляды.
- А конкретнее?
- Он не признает меня богиней!