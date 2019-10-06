Вечер навеселе: смешные анекдоты 6 октября

Пилоты Формулы-1 испытывают примерно такие же перегрузки, как блондинка при чтении.

— Гугл говорит, что и так и так можно.

3

Ребенка привели к врачу...

Врач спрашивает:

- Мальчик, что тебя беспокоит?

Мальчик:

- Меня ничего не беспокоит... Это дедушку беспокоит, что я проглотил его часы...

Если в гостях вам намекнули, что вы засиделись, то лучше прилечь, чтобы не нервировать обеспокоенных хозяев.