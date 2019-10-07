Не упадите со смеху: анекдоты 7 октября

- Как будто ты Красная Шапочка, а я Серый Волк.

- Нет, ты будешь первым.

- Тебе кто-нибудь говорил, какая ты умная?

3

- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!

- Может ей 40, просто крем хороший...

Даже если вы живёте в 100 метрах от моря, ваша женщина найдёт море подороже и будет хотеть туда.