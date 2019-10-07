Не упадите со смеху: анекдоты 7 октября

- Давай поиграем в ролевые игры.
- Это как?
- Как будто ты Красная Шапочка, а я Серый Волк.
- Класс!
- Ну, тогда иди пеки пирожки...
- Тебе кто-нибудь говорил, какая ты умная?
- Нет, ты будешь первым.
- Не буду.
- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...
Даже если вы живёте в 100 метрах от моря, ваша женщина найдёт море подороже и будет хотеть туда.
Никогда не пейте за рулём. Потому что когда в вас врежется тот, кто пишет смс за рулём - виноватыми окажетесь вы.