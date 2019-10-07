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Не упадите со смеху: анекдоты 7 октября

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Не упадите со смеху: анекдоты 7 октября
12:17 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для позитивного настроения.

  • 1

    - Давай поиграем в ролевые игры.

    - Это как?

    - Как будто ты Красная Шапочка, а я Серый Волк.

    - Класс!

    - Ну, тогда иди пеки пирожки...

  • 2

    - Тебе кто-нибудь говорил, какая ты умная?

    - Нет, ты будешь первым.

    - Не буду.

  • 3

    - Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!

    - Может ей 40, просто крем хороший...

    Даже если вы живёте в 100 метрах от моря, ваша женщина найдёт море подороже и будет хотеть туда.

  • 4

    Никогда не пейте за рулём. Потому что когда в вас врежется тот, кто пишет смс за рулём - виноватыми окажетесь вы.

Анекдоты на утро 7 октября, которые вас рассмешат

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