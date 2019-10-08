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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 8 октября

Смотрите фото (5)
Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 8 октября
04:47 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка анекдотов, которая поднимет вам настроение.

  • 1

    Если жена тебя не любит - не беда. Беда - это когда она сознаётся в этом лет через 10...

  • 2

    В прошлом году на 8 марта подарил жене стиральную машину, в этом - посудомоечную, планировал на день рождения подарить мультиварку, но задумался: а не слишком ли много времени у неё будет, чтобы пилить меня?

  • 3

    Мужчина предлагает женщине замуж тогда, когда устаёт ухаживать сам и хочет, чтобы начали ухаживать за ним...

    Крокодилы ходят лежа...

  • 4

     

    - Ой, привет! Я не слишком опоздала?

    - Да нет, что ты! По твоей пунктуальности можно сверять времена года!

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