Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 8 октября

Если жена тебя не любит - не беда. Беда - это когда она сознаётся в этом лет через 10...
В прошлом году на 8 марта подарил жене стиральную машину, в этом - посудомоечную, планировал на день рождения подарить мультиварку, но задумался: а не слишком ли много времени у неё будет, чтобы пилить меня?
Мужчина предлагает женщине замуж тогда, когда устаёт ухаживать сам и хочет, чтобы начали ухаживать за ним...
Крокодилы ходят лежа...
- Ой, привет! Я не слишком опоздала?
- Да нет, что ты! По твоей пунктуальности можно сверять времена года!