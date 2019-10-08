Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 8 октября

1 Если жена тебя не любит - не беда. Беда - это когда она сознаётся в этом лет через 10...

2 В прошлом году на 8 марта подарил жене стиральную машину, в этом - посудомоечную, планировал на день рождения подарить мультиварку, но задумался: а не слишком ли много времени у неё будет, чтобы пилить меня?

3 Мужчина предлагает женщине замуж тогда, когда устаёт ухаживать сам и хочет, чтобы начали ухаживать за ним... Крокодилы ходят лежа...