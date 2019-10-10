Улыбнитесь шире: смешные анекдоты 10 октября

1 Наследство... Ну, здесь уж как повезёт - кому-то деньги, а кому-то диабет.

2 Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.

3 Подрастая, дети становятся всё меньше и меньше забавными. А фраза "Дай сто евро, отец!",- вообще не смешная. На даче. Муж кричит жене: —Дорогая, я картошку выкопал, ограду укрепил, воды натаскал! Что ещё надо сделать? Жена, задумчиво: — Кажется, у Виагры какое-то другое предназначение.