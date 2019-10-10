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Улыбнитесь шире: смешные анекдоты 10 октября

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Улыбнитесь шире: смешные анекдоты 10 октября
11:08 Сегодня Телеграф

Самые смешные анекдоты, которые способны принести заряд хорошего настроения даже в серый и утомительный рабочий день.

  • 1

    Наследство... Ну, здесь уж как повезёт - кому-то деньги, а кому-то диабет.

  • 2

    Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.

  • 3

    Подрастая, дети становятся всё меньше и меньше забавными. А фраза "Дай сто евро, отец!",- вообще не смешная.

    На даче.

    Муж кричит жене:

    —Дорогая, я картошку выкопал, ограду укрепил, воды натаскал! Что ещё надо сделать?

    Жена, задумчиво:

    — Кажется, у Виагры какое-то другое предназначение.

  • 4

    Самое большое заблуждение в жизни: "Вот поработаю немного на этой работе, а потом нормальную работу найду".

Просыпаемся и пашем: юморные утренние анекдоты 10 октября

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