Улыбнитесь шире: смешные анекдоты 10 октября

Наследство... Ну, здесь уж как повезёт - кому-то деньги, а кому-то диабет.
Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.
Подрастая, дети становятся всё меньше и меньше забавными. А фраза "Дай сто евро, отец!",- вообще не смешная.
На даче.
Муж кричит жене:
—Дорогая, я картошку выкопал, ограду укрепил, воды натаскал! Что ещё надо сделать?
Жена, задумчиво:
— Кажется, у Виагры какое-то другое предназначение.
Самое большое заблуждение в жизни: "Вот поработаю немного на этой работе, а потом нормальную работу найду".