Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 11 октября

Разница между гейшей и женой в том, что гейша за ваши деньги исполнит любые ваши прихоти, а с женой вам за свои деньги придется исполнять все ее.

- Да тише ты… это невеста в люк высунулась…

- Такую страшную куклу посадили на эту свадебную машину…

Женщины могут обращаться только с очень простыми предметами, например, мужчинами.

4

- Я пришел, чтобы просить руки вашей дочери.

- А о какой именно идет речь: о старшей или младшей?

- У нее что, одна рука старше другой?!