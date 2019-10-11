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Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 11 октября

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Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 11 октября
17:15 Сегодня Телеграф

Доза позитива после тяжелого рабочего дня!

  • 1

    Разница между гейшей и женой в том, что гейша за ваши деньги исполнит любые ваши прихоти, а с женой вам за свои деньги придется исполнять все ее.

  • 2

    - Такую страшную куклу посадили на эту свадебную машину…

    - Да тише ты… это невеста в люк высунулась…

  • 3

    Мужчинам нравятся игрушки со множеством прибамбасов, например женщины.

    Женщины могут обращаться только с очень простыми предметами, например, мужчинами.

  • 4

    - Я пришел, чтобы просить руки вашей дочери.

    - А о какой именно идет речь: о старшей или младшей?

    - У нее что, одна рука старше другой?!

Смех продлевает жизнь: забавные анекдоты на 11 октября

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