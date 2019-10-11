Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 11 октября

Разница между гейшей и женой в том, что гейша за ваши деньги исполнит любые ваши прихоти, а с женой вам за свои деньги придется исполнять все ее.
- Такую страшную куклу посадили на эту свадебную машину…
- Да тише ты… это невеста в люк высунулась…
Мужчинам нравятся игрушки со множеством прибамбасов, например женщины.
Женщины могут обращаться только с очень простыми предметами, например, мужчинами.
- Я пришел, чтобы просить руки вашей дочери.
- А о какой именно идет речь: о старшей или младшей?
- У нее что, одна рука старше другой?!