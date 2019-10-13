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Проведите воскресенье весело: забавные вечерние анекдоты 13 октября

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Проведите воскресенье весело: забавные вечерние анекдоты 13 октября
18:48 Сегодня Телеграф

Самые юморные анекдоты на вечер для Вашего отличного настроения.

  • 1

    Исследования показали, что 658 476 253 из 834 572 873 человек слишком ленивы, чтобы прочитать эти числа...

  • 2

    - Нет, сегодня не смогу. Давайте никогда. Никогда вас устроит?

  • 3

    - У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!

    - Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду от него к маме, и он тут же дает мне на билет.

    - Милая, помнишь, я просил тебя не называть меня всякими зайками и котиками?

    - Да, милиписичкин.

    - Я передумал...

  • 4

    — Дорогой, наша домработница говорит, что она беременна!

    — Наверняка врет! Нет такого врача, который бы определил это на третий день!

Наполните свой дом смехом: веселые анекдоты 13 октября

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