Проведите воскресенье весело: забавные вечерние анекдоты 13 октября

Исследования показали, что 658 476 253 из 834 572 873 человек слишком ленивы, чтобы прочитать эти числа...
- Нет, сегодня не смогу. Давайте никогда. Никогда вас устроит?
- У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!
- Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду от него к маме, и он тут же дает мне на билет.
- Милая, помнишь, я просил тебя не называть меня всякими зайками и котиками?
- Да, милиписичкин.
- Я передумал...
— Дорогой, наша домработница говорит, что она беременна!
— Наверняка врет! Нет такого врача, который бы определил это на третий день!