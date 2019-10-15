На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 15 октября

1 Если женщину просят замолчать, то это означает, что разговор только начинается...

2 - Дорогая, что ты хочешь на день рождения? - Дорогой, я хочу сходить к косметологу на чистку лица. - Блин, Наташа! Значит, если меня спросят, что я подарил тебе, мне сказать, что я тебе рыло начистил?!

3 Лайфхак: в случае природной катастрофы (землетрясения, обвала и т.д) суйте в карманы сосиски, чтобы поисковые собаки быстрее вас нашли. - Он мне пишет - Ира, что тебе подарить на восьмое марта? Машину или квартиру? - А ты ? - А я Света.