На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 15 октября

Если женщину просят замолчать, то это означает, что разговор только начинается...
- Дорогая, что ты хочешь на день рождения?
- Дорогой, я хочу сходить к косметологу на чистку лица.
- Блин, Наташа! Значит, если меня спросят, что я подарил тебе, мне сказать, что я тебе рыло начистил?!
Лайфхак: в случае природной катастрофы (землетрясения, обвала и т.д) суйте в карманы сосиски, чтобы поисковые собаки быстрее вас нашли.
- Он мне пишет - Ира, что тебе подарить на восьмое марта? Машину или квартиру?
- А ты ?
- А я Света.
"Еще два блинчика, и расходимся!.." - шептали Ленке швы на юбке.