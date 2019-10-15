Перерыв на смех: смешные анекдоты 15 октября

Дружу только с диваном потому что на него можно положиться.
Жизнь - как шведский стол. Одни берут от нее сколько хотят, другие - сколько могут. Одни - сколько совесть позволит, другие - сколько наглость.
Но объединяет всех одно - с собой ничего не унесешь!
Главный редактор журналисту:
- Пишите срочно статью.
- На каком языке?
- Иврите.
- Да это я понял, на каком языке писать-то?
Когда девушка говорит, что для неё самое главное в парне - чувство юмора, она имеет ввиду, что её этот красивый и богатый мужик должен ещё уметь хорошо шутить...
Бесит, когда набираешь 8 килограммов для роли, а потом вспоминаешь, что ты никакой не актер.