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Перерыв на смех: смешные анекдоты 15 октября

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Перерыв на смех: смешные анекдоты 15 октября
11:07 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Дружу только с диваном потому что на него можно положиться.

  • 2

    Жизнь - как шведский стол. Одни берут от нее сколько хотят, другие - сколько могут. Одни - сколько совесть позволит, другие - сколько наглость.

    Но объединяет всех одно - с собой ничего не унесешь!

  • 3

    Главный редактор журналисту:

    - Пишите срочно статью.

    - На каком языке?

    - Иврите.

    - Да это я понял, на каком языке писать-то?

    Когда девушка говорит, что для неё самое главное в парне - чувство юмора, она имеет ввиду, что её этот красивый и богатый мужик должен ещё уметь хорошо шутить...

  • 4

    Бесит, когда набираешь 8 килограммов для роли, а потом вспоминаешь, что ты никакой не актер.

На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 15 октября

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