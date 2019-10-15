Перерыв на смех: смешные анекдоты 15 октября

Дружу только с диваном потому что на него можно положиться.

2

Жизнь - как шведский стол. Одни берут от нее сколько хотят, другие - сколько могут. Одни - сколько совесть позволит, другие - сколько наглость.

Но объединяет всех одно - с собой ничего не унесешь!