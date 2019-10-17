Встречайте будни с хорошим настроением: утренние анекдоты 17 октября

- Люся, мы должны расстаться!
- Ах, я покончу с собой!
- Это приятный бонус, спасибо.
Отец, рассказывавший сказку сыну, так сильно хотел спать, что колобка ещё до встречи с зайцем сбила фура.
Лежит брюнетка на больничной койке с сотрясением мозга и думает:
- Вот была бы я блондинкой, не валялась бы здесь!
- Мама, а человек без зубов сможет выжить?
- Человек сможет, а твой папа - нет!
- А почему папа не сможет?
- Потому что он стоматолог!
Днем за терморегуляцию отвечает гипоталамус. А ночью - высунутая нога...