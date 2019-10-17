Встречайте будни с хорошим настроением: утренние анекдоты 17 октября

- Это приятный бонус, спасибо.

- Ах, я покончу с собой!

Отец, рассказывавший сказку сыну, так сильно хотел спать, что колобка ещё до встречи с зайцем сбила фура.

3

Лежит брюнетка на больничной койке с сотрясением мозга и думает:

- Вот была бы я блондинкой, не валялась бы здесь!

- Мама, а человек без зубов сможет выжить?

- Человек сможет, а твой папа - нет!

- А почему папа не сможет?

- Потому что он стоматолог!