Вечер по-настоящему добрый с нашими шутками: анекдоты на 19 октября

Если примут закон о фейковых новостях, на центральных каналах останется только спорт и погода. Но насчет погоды я, пожалуй, погорячился.

Очень послушный мальчик после фразы «Не переключайтесь» семь лет смотрел Первый канал.

3

- В женщине должна быть загадка.

- Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?

- Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!

Во время сборки мебели из Икеи главное вовремя сообразить куда делась деталь номер 6, и почему аж две детали с номером 9...