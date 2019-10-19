Вечер по-настоящему добрый с нашими шутками: анекдоты на 19 октября

Если примут закон о фейковых новостях, на центральных каналах останется только спорт и погода. Но насчет погоды я, пожалуй, погорячился.
Очень послушный мальчик после фразы «Не переключайтесь» семь лет смотрел Первый канал.
- В женщине должна быть загадка.
- Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?
- Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!
Во время сборки мебели из Икеи главное вовремя сообразить куда делась деталь номер 6, и почему аж две детали с номером 9...
— Милочка, да у вас ангина! Вам надо горло полоскать.
— Черт с вами, доктор! Ласкайте!