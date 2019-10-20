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Смех да и только: веселые анекдоты 20 октября

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Смех да и только: веселые анекдоты 20 октября
11:52 Сегодня Телеграф

Для наших читателей представлена свежая подборка уморительных анекдотов!

  • 1

    Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться.

  • 2

    — Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.

    — Спасибо, я тронута.

    — Это мы тоже заметили.

  • 3

    - На кого должен быть похож ребёнок?

    - Ну, на отца, конечно...

    - Ребёнок должен быть похож на мужа!

    - У меня кривые ноги!

    - Да что вы знаете о кривых ногах.

    - А вы что? Сидите тут себе в позе лотоса.

    - Я не сижу, я стою.

  • 4

    Каждый раз, когда девушка отказывает в свидании хорошему парню, где-то в мире рождается котёнок, который будет жить у неё после сорока.

Уморительные воскресные шутки: анекдоты на утро 20 октября

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