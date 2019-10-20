Смех да и только: веселые анекдоты 20 октября

Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться.
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
- На кого должен быть похож ребёнок?
- Ну, на отца, конечно...
- Ребёнок должен быть похож на мужа!
- У меня кривые ноги!
- Да что вы знаете о кривых ногах.
- А вы что? Сидите тут себе в позе лотоса.
- Я не сижу, я стою.
Каждый раз, когда девушка отказывает в свидании хорошему парню, где-то в мире рождается котёнок, который будет жить у неё после сорока.