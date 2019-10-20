Смех да и только: веселые анекдоты 20 октября

Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться.

— Это мы тоже заметили.

— Спасибо, я тронута.

— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.

3

- На кого должен быть похож ребёнок?

- Ну, на отца, конечно...

- Ребёнок должен быть похож на мужа!

- У меня кривые ноги!

- Да что вы знаете о кривых ногах.

- А вы что? Сидите тут себе в позе лотоса.

- Я не сижу, я стою.