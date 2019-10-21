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Улыбайтесь почаще: вечерние анекдоты 21 октября

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Улыбайтесь почаще: вечерние анекдоты 21 октября
16:41 Сегодня Телеграф

Вечер начнется очень ярко, если встретить его из самыми лучшими анекдотами.

  • 1

    Мадам, у вас такие духи.. Они для атаки или для самозащиты?

  • 2

    Почему все говорят, что женщины любят деньги? Да не любим мы их! Посмотрите, с какой скоростью мы от них избавляемся.

  • 3

    Разговор двух подруг:

    - Блин, что мне ему теперь сказать?

    - Правду.

    - Какую ещё правду?

    - Ну, не знаю... Придумай что-нибудь...

    Люся не знала, что она беременна и выходит замуж. Но соседи врать не будут.

  • 4

    - Может, встретимся вечером?

    - Так устаю на работе, что самая долгожданная встреча за весь день - это встреча с кроватью.

    - Договорились, там и встречаемся...

Смех до слез: прикольные анекдоты 21 октября

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