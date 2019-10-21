Улыбайтесь почаще: вечерние анекдоты 21 октября

1 Мадам, у вас такие духи.. Они для атаки или для самозащиты?

2 Почему все говорят, что женщины любят деньги? Да не любим мы их! Посмотрите, с какой скоростью мы от них избавляемся.

3 Разговор двух подруг: - Блин, что мне ему теперь сказать? - Правду. - Какую ещё правду? - Ну, не знаю... Придумай что-нибудь... Люся не знала, что она беременна и выходит замуж. Но соседи врать не будут.