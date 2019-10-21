Улыбайтесь почаще: вечерние анекдоты 21 октября

Мадам, у вас такие духи.. Они для атаки или для самозащиты?
Почему все говорят, что женщины любят деньги? Да не любим мы их! Посмотрите, с какой скоростью мы от них избавляемся.
Разговор двух подруг:
- Блин, что мне ему теперь сказать?
- Правду.
- Какую ещё правду?
- Ну, не знаю... Придумай что-нибудь...
Люся не знала, что она беременна и выходит замуж. Но соседи врать не будут.
- Может, встретимся вечером?
- Так устаю на работе, что самая долгожданная встреча за весь день - это встреча с кроватью.
- Договорились, там и встречаемся...