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Шутки, которые сделают Ваше утро: веселые анекдоты 22 октября

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Шутки, которые сделают Ваше утро: веселые анекдоты 22 октября
04:47 Сегодня Телеграф

Курьезная подборка прикольных анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    - Давид Исаакович, если перед вами таки совершенно неожиданно появился лев, какие будут ваши действия?

    - Я извиняюсь спросить произвольные или непроизвольные?

  • 2

    Иногда я хожу в библиотеку и шепчу людям, что фильмы лучше.

  • 3

    В детстве родители меня заинтересовали археологией и я полюбил это занятие. Представлял себя настоящим археологом. Но однажды, ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется "Копать картошку"!

    В частной стоматологии больно бывает только возле кассы. Для всего остального есть анестезия.

  • 4

    - В спортзал по понедельникам не хожу.

    - А почему?

    - Понимаешь, многие люди по понедельникам начинают новую жизнь, поэтому я прихожу во вторник - новая жизнь у них уже закончилась и в зале пусто.

Улыбайтесь почаще: вечерние анекдоты 21 октября

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