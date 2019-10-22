Шутки, которые сделают Ваше утро: веселые анекдоты 22 октября

- Давид Исаакович, если перед вами таки совершенно неожиданно появился лев, какие будут ваши действия?

Иногда я хожу в библиотеку и шепчу людям, что фильмы лучше.

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В детстве родители меня заинтересовали археологией и я полюбил это занятие. Представлял себя настоящим археологом. Но однажды, ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется "Копать картошку"!

В частной стоматологии больно бывает только возле кассы. Для всего остального есть анестезия.