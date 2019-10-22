Шутки, которые сделают Ваше утро: веселые анекдоты 22 октября

- Давид Исаакович, если перед вами таки совершенно неожиданно появился лев, какие будут ваши действия?
- Я извиняюсь спросить произвольные или непроизвольные?
Иногда я хожу в библиотеку и шепчу людям, что фильмы лучше.
В детстве родители меня заинтересовали археологией и я полюбил это занятие. Представлял себя настоящим археологом. Но однажды, ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется "Копать картошку"!
В частной стоматологии больно бывает только возле кассы. Для всего остального есть анестезия.
- В спортзал по понедельникам не хожу.
- А почему?
- Понимаешь, многие люди по понедельникам начинают новую жизнь, поэтому я прихожу во вторник - новая жизнь у них уже закончилась и в зале пусто.