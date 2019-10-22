Не упадите со смеху: смешные анекдоты 22 октября

1 Разговор двух арестованных уголовников: - Ты веришь в юридические ошибки? - Конечно. Меня трижды оправдывали в суде.

2 В одесском ателье. — Знаете, Сёма, брюки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брюк!

3 Президенту Монголии до сих пор приходят глиняные таблички с просьбами выделить денег на науку. — Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов, в моих жилах течет твоя кровь! — Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти!