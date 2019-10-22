Не упадите со смеху: смешные анекдоты 22 октября

Разговор двух арестованных уголовников:
- Ты веришь в юридические ошибки?
- Конечно. Меня трижды оправдывали в суде.
В одесском ателье.
— Знаете, Сёма, брюки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брюк!
Президенту Монголии до сих пор приходят глиняные таблички с просьбами выделить денег на науку.
— Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов, в моих жилах течет твоя кровь!
— Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти!
1. Подключил маме Интернет.
2. Наконец-то у неё есть доступ ко всем знаниям мира.
3. Мама ищет, к чему снится сельдерей.