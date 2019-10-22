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Не упадите со смеху: смешные анекдоты 22 октября

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Не упадите со смеху: смешные анекдоты 22 октября
11:33 Сегодня Телеграф

Самые смешные и свежие анекдоты для поднятия настроения.

  • 1

    Разговор двух арестованных уголовников:

    - Ты веришь в юридические ошибки?

    - Конечно. Меня трижды оправдывали в суде.

  • 2

    В одесском ателье.

    — Знаете, Сёма, брюки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брюк!

  • 3

    Президенту Монголии до сих пор приходят глиняные таблички с просьбами выделить денег на науку.

    — Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов, в моих жилах течет твоя кровь!

    — Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти!

  • 4

    1. Подключил маме Интернет.

    2. Наконец-то у неё есть доступ ко всем знаниям мира.

    3. Мама ищет, к чему снится сельдерей.

Шутки, которые сделают Ваше утро: веселые анекдоты 22 октября

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