Дневная порция отменных шуток: анекдоты 25 октября

- Я приличная девушка, Яша - до свадьбы готовить не буду...
- Зачем вы забрали у меня костыли?
- Доктор велел, чтоб вы не нанесли никому увечий...
- А где он?
- Сейчас придёт озвучивать вам сумму за лечение...
Согласно исследованиям британских ученых крольчиха даже не успевает сказать, что у нее болит голова...
- Девушка, а почему у вас ноги такие кривые?
- А это чтобы ты уши не натёр.
- Помнишь, ты сказала, что я зануда?
- Помню.
- А вот и нет. Вот полюбуйся, я подготовил список твоих недостатков в алфавитном порядке.