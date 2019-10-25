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Дневная порция отменных шуток: анекдоты 25 октября

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Дневная порция отменных шуток: анекдоты 25 октября
11:51 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка анекдотов, которая поднимет вам настроение в этот день.

  • 1

    - Я приличная девушка, Яша - до свадьбы готовить не буду...

  • 2

    - Зачем вы забрали у меня костыли?

    - Доктор велел, чтоб вы не нанесли никому увечий...

    - А где он?

    - Сейчас придёт озвучивать вам сумму за лечение...

  • 3

    Согласно исследованиям британских ученых крольчиха даже не успевает сказать, что у нее болит голова...

    - Девушка, а почему у вас ноги такие кривые?

    - А это чтобы ты уши не натёр.

  • 4

    - Помнишь, ты сказала, что я зануда?

    - Помню.

    - А вот и нет. Вот полюбуйся, я подготовил список твоих недостатков в алфавитном порядке.

Давайте с утра похохочем: смешные анекдоты 25 октября

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