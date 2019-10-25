Дневная порция отменных шуток: анекдоты 25 октября

- Я приличная девушка, Яша - до свадьбы готовить не буду...

- Сейчас придёт озвучивать вам сумму за лечение...

- А где он?

- Доктор велел, чтоб вы не нанесли никому увечий...

- Зачем вы забрали у меня костыли?

3

Согласно исследованиям британских ученых крольчиха даже не успевает сказать, что у нее болит голова...

- Девушка, а почему у вас ноги такие кривые?

- А это чтобы ты уши не натёр.