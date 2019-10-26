На волне позитива: вечерние анекдоты 26 октября

1 Жена: - Я у тебя как Золушка — стираю, убираю, готовлю... Муж в ответ: - Я же тебе говорил, выйдешь за меня — жить будешь как в сказке!

2 - Так ты теперь женат? - Это неполиткорректно, дорогая! Нужно говорить "мужчина с ограниченными возможностями".

3 Мечты сбываются. В определенный момент. Чаще всего этот момент называется «уже нафиг не надо». Недостаточно быть скромным, надо ещё, чтобы все об этом знали.