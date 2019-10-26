На волне позитива: вечерние анекдоты 26 октября

Жена:
- Я у тебя как Золушка — стираю, убираю, готовлю...
Муж в ответ:
- Я же тебе говорил, выйдешь за меня — жить будешь как в сказке!
- Так ты теперь женат?
- Это неполиткорректно, дорогая! Нужно говорить "мужчина с ограниченными возможностями".
Мечты сбываются. В определенный момент. Чаще всего этот момент называется «уже нафиг не надо».
Недостаточно быть скромным, надо ещё, чтобы все об этом знали.
За мой возраст могу сказать - Шо, таки принца на белом коне уже не жду, но к цокоту копыт ещё прислушиваюсь...