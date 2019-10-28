Делимся позитивом: утренние анекдоты 28 октября

Мой муж говорит, что я не должна всё планировать так далеко вперёд! Правда, он мне ещё не муж…
- Эта маска поможет сохранить молодость кожи...
- Твою мать, Петрович, я знаю, я же на сварщика учился!
- Холодно как-то, прям замерзла вся.
- Включи обогреватель.
- Вообще-то это был тонкий намек…
- Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его включил я.
Гражданский брак - это когда женщина считает себя замужней, а мужчина считает себя неженатым.
Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения.