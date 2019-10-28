Делимся позитивом: утренние анекдоты 28 октября

Мой муж говорит, что я не должна всё планировать так далеко вперёд! Правда, он мне ещё не муж…

- Твою мать, Петрович, я знаю, я же на сварщика учился!

3

- Холодно как-то, прям замерзла вся.

- Включи обогреватель.

- Вообще-то это был тонкий намек…

- Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его включил я.

Гражданский брак - это когда женщина считает себя замужней, а мужчина считает себя неженатым.