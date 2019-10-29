Скачать
Вторник, 29.10.2019
Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса
Часть субвенций госбюджета отдадут на восстановление инфраструктуры Донбасса
Британский парламент отклонил план Джонсона по досрочным выборам
Британский парламент отклонил план Джонсона по досрочным выборам
Алиев: Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне
Алиев: Не стоит сравнивать нынешнюю сборной с той, которая была при мне
Названы продукты, ускоряющие процесс метаболизма
Названы продукты, ускоряющие процесс метаболизма

Мир нуждается в Вашей улыбке: утренние анекдоты 29 октября

Смотрите фото (5)
Мир нуждается в Вашей улыбке: утренние анекдоты 29 октября
04:50 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного начала дня!

  • 1

    - Шеф, свободен?

    - Запомните уже, Иванов - я не таксист, а ваш начальник.

  • 2

    А что если дракон похитил прекрасную принцессу, потому что увидел в ней родственную душу холодного рептилоида?

  • 3

    Обидно, когда дождалась парня из армии, а он и не знал, что вы встречались.

    Услышал сегодня название напитка "Кофе без кофеина на безлактозном молоке". Блин, может, просто воды попить и не выделываться?

  • 4

    Купил книгу по управлению гневом. Никак не начну читать, потому что бесит меня её сраная обложка, дебильный шрифт и идиотские картинки эти, зараз, аж трясёт!..

Шквал эмоций: уморительные вечерние анекдоты 28 октября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на 29 октября, 29 октября, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты на 29 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Гороскоп на завтра, 29 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Газовые переговоры: в Еврокомиссии разочарованы итогами
04 Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
05 Оскорбил ли императора Японии наряд Елены Зеленской? Ответ посольства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Рецепт дня: закуски из консервы за 10 минут
Рецепт дня: закуски из консервы за 10 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь