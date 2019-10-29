Мир нуждается в Вашей улыбке: утренние анекдоты 29 октября

- Шеф, свободен?
- Запомните уже, Иванов - я не таксист, а ваш начальник.
А что если дракон похитил прекрасную принцессу, потому что увидел в ней родственную душу холодного рептилоида?
Обидно, когда дождалась парня из армии, а он и не знал, что вы встречались.
Услышал сегодня название напитка "Кофе без кофеина на безлактозном молоке". Блин, может, просто воды попить и не выделываться?
Купил книгу по управлению гневом. Никак не начну читать, потому что бесит меня её сраная обложка, дебильный шрифт и идиотские картинки эти, зараз, аж трясёт!..