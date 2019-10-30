Улыбнись и не грусти: вечерние анекдоты 30 октября

Одесса. Парк.
— Девушка, можно с вами познакомиться?
— Откуда я таки знаю, можно вам или нельзя? Спросите у своей мамы…
- Знаете, почему на еврейской свадьбе жених не может поцеловать невесту?
- Почему?
- Потому что рядом с женихом сидит его мама... и всё время твердит ему: Кушай! Кушай! Кушай!
На фуршете жена - мужу:
- Ты уже десять раз бегал с тарелкой за едой! Тебе не стыдно?!
- Нет, я говорил, что это для тебя.
Еврейская бабушка поспорила с внуком Сёмой, что он не съест 25 пельменей. На уборку в квартире. И вот Сёма доедает 24-й, а 25-го в тарелке нет.
Есть черта, переступив которую, ты уже никогда не будешь молодым.
Стоит хоть раз сходить на собрание жильцов дома - и все...