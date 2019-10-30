Улыбнись и не грусти: вечерние анекдоты 30 октября

— Откуда я таки знаю, можно вам или нельзя? Спросите у своей мамы…

— Девушка, можно с вами познакомиться?

- Потому что рядом с женихом сидит его мама... и всё время твердит ему: Кушай! Кушай! Кушай!

- Знаете, почему на еврейской свадьбе жених не может поцеловать невесту?

3

На фуршете жена - мужу:

- Ты уже десять раз бегал с тарелкой за едой! Тебе не стыдно?!

- Нет, я говорил, что это для тебя.

Еврейская бабушка поспорила с внуком Сёмой, что он не съест 25 пельменей. На уборку в квартире. И вот Сёма доедает 24-й, а 25-го в тарелке нет.