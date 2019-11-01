Позитив – прежде всего: анекдоты на день 1 ноября

1 - Я вчера кота курицей покормила, он прям радовался. Даже спать ко мне пришел. - Кот спит с тобой за еду?

2 - Мы с женой поругались и она объявила голодовку. - И сколько уже не ест? - Не ем.

3 - Екатерина Ивановна, я хочу жениться на вашей дочери. - Только через мой труп. - Звучит заманчиво, но два праздничных банкета я не потяну. - Ой, привет! Я не слишком опоздала? - Да нет, что ты! По твоей пунктуальности можно сверять времена года!