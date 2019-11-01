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Пятница, 01.11.2019
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Позитив – прежде всего: анекдоты на день 1 ноября

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Позитив – прежде всего: анекдоты на день 1 ноября
11:06 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

  • 1

    - Я вчера кота курицей покормила, он прям радовался. Даже спать ко мне пришел.

    - Кот спит с тобой за еду?

  • 2

    - Мы с женой поругались и она объявила голодовку.

    - И сколько уже не ест?

    - Не ем.

  • 3

    - Екатерина Ивановна, я хочу жениться на вашей дочери.

    - Только через мой труп.

    - Звучит заманчиво, но два праздничных банкета я не потяну.

    - Ой, привет! Я не слишком опоздала?

    - Да нет, что ты! По твоей пунктуальности можно сверять времена года!

  • 4

    - Ты спросил у моего папы разрешения на наш брак?

    - Да. Я позвонил ему по телефону

    - И что он сказал?

    - «Не знаю, кто это говорит, но я согласен»…

Встречаем ноябрь с улыбкой: смешные утренние анекдоты

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