Позитив – прежде всего: анекдоты на день 1 ноября

- Я вчера кота курицей покормила, он прям радовался. Даже спать ко мне пришел.
- Кот спит с тобой за еду?
- Мы с женой поругались и она объявила голодовку.
- И сколько уже не ест?
- Не ем.
- Екатерина Ивановна, я хочу жениться на вашей дочери.
- Только через мой труп.
- Звучит заманчиво, но два праздничных банкета я не потяну.
- Ой, привет! Я не слишком опоздала?
- Да нет, что ты! По твоей пунктуальности можно сверять времена года!
- Ты спросил у моего папы разрешения на наш брак?
- Да. Я позвонил ему по телефону
- И что он сказал?
- «Не знаю, кто это говорит, но я согласен»…