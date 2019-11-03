Делимся позитивом: утренние анекдоты 3 октября

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

— Алексеева, к доске!

— Ну почему я?

— Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске!

- Фима, ты знаешь, Яша Рабинович оглох полгода тому назад.

- Какое несчастье! Представляю, как переживает его жена.

- Я тебя умоляю! Сарочка ничего не заметила.

Линии на твоей руке могут многое рассказать о твоей личности, но история браузера может рассказать о ней еще больше.

Опытная женщина может сделать от 27 до 36 выводов в секунду.

Каждый человек должен раз в месяц напиваться, чтобы глаза от компьютера отдохнули.