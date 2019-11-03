Делимся позитивом: утренние анекдоты 3 октября

— Алексеева, к доске!
— Ну почему я?
— Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске!
- Фима, ты знаешь, Яша Рабинович оглох полгода тому назад.
- Какое несчастье! Представляю, как переживает его жена.
- Я тебя умоляю! Сарочка ничего не заметила.
Линии на твоей руке могут многое рассказать о твоей личности, но история браузера может рассказать о ней еще больше.
Опытная женщина может сделать от 27 до 36 выводов в секунду.
Каждый человек должен раз в месяц напиваться, чтобы глаза от компьютера отдохнули.