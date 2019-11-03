Проведите воскресенье весело: забавные вечерние анекдоты 3 ноября

- Изя, а ты шо думаешь? Я настолько глуп, чтобы одалживать деньги просто так!

- Хорошенькое дельце, Фима. Ты одолжил Моне три тысячи долларов, а он убежал с твоей женой!

Следователь, начитавшийся книг Агаты Кристи, боится, что убийца он сам, потому что на него ну ва-а-аще не подумаешь.

3

У меня есть нормальная версия происхождения человечества: Бог жил нормально один с котами, потом ему понадобилось улететь на другую планету и он по-быстрому налепил ушлепков, которые будут за котами смотреть...

— Вот, женился, теперь курить нельзя, пить нельзя, на женщин смотреть нельзя!

— Жалеешь?

— Жалеть тоже нельзя...