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Воскресенье, 10.11.2019
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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 10 ноября

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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 10 ноября
04:57 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Не хотелось бы тебе портить настроение, но поблизости больше никого не наблюдается.

  • 2

     Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил начать делать зарядку по утрам чтобы взбодриться. Теперь хожу не только сонный но ещё и уставший.

  • 3

    Главное отличие нормальных женщин от завистливых баб в том, что у нормальных жопа сзади, а у завистливых в жизни…

    Любой мужчина подтвердит, что убраться из дома легче, чем убраться в нём.

  • 4

    - Доктор, скажите мне, только честно, моя теща будет жить?

    - Не расстраивайтесь, все будет хорошо!

    - Вы что издеваетесь!? Скажите, будет или нет!!!

Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 9 ноября

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