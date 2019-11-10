Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 10 ноября

Не хотелось бы тебе портить настроение, но поблизости больше никого не наблюдается.

Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил начать делать зарядку по утрам чтобы взбодриться. Теперь хожу не только сонный но ещё и уставший.

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Главное отличие нормальных женщин от завистливых баб в том, что у нормальных жопа сзади, а у завистливых в жизни…

Любой мужчина подтвердит, что убраться из дома легче, чем убраться в нём.