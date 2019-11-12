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С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 12 ноября

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С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 12 ноября
04:46 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    Да, бабы любят деньги! Бабы меркантильные. А мужики нет. Мужики, как деньги увидят, так сразу: "Фу, деньги! Какая гадость! Нет-нет, мне не нужны деньги. Раздам-ка я их все бабам!".

  • 2

    - Представляешь, она мне открыла дверь в трусах!

    - А что, у тебя в трусах есть дверь?

  • 3

    Сначала они ноют и жалуются на скуку, а когда помогаешь им от нее избавиться - ноют и жалуются, что пожарные приехали слишком поздно.

    - Как бы вы описали себя в трех словах?

    - В словах? Но я приготовила танец!

  • 4

    Женщины, обижающиеся на то, что мужчин интересует только секс, успокойтесь - после пятидесяти это прекратится.

Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 11 ноября

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