С улыбкой по жизни: утренние анекдоты 12 ноября

Да, бабы любят деньги! Бабы меркантильные. А мужики нет. Мужики, как деньги увидят, так сразу: "Фу, деньги! Какая гадость! Нет-нет, мне не нужны деньги. Раздам-ка я их все бабам!".

- А что, у тебя в трусах есть дверь?

- Представляешь, она мне открыла дверь в трусах!

3

Сначала они ноют и жалуются на скуку, а когда помогаешь им от нее избавиться - ноют и жалуются, что пожарные приехали слишком поздно.

- Как бы вы описали себя в трех словах?

- В словах? Но я приготовила танец!