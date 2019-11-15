Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 15 ноября

- Вам приходилось пользоваться услугами секса по телефону?
- Да.
- И какая же фраза Вам больше всего понравилась?
- Вы не туда попали.
- Мама, смотри! Мне бегемотик в "Киндере" попался! Мама, почему ты плачешь? Мама, я скоро найду работу и съеду. Честное слово! Ну маам...
Сижу в милиции... требуют объяснить, почему я вышла из ресторана пьяной, села в машину за руль и поехала... А Я ЗНАЮ???... Я вообще туда ПЕШКОМ пришла.
- Привет, моя лисичка.
- Ты хочешь сказать, что я животное?!
- Нет, ты - гриб.
Хорошо быть женщиной лет 30-ти…Можно встретить мужчину на 10 лет старше или на 10 лет моложе…Какой диапазон… какие перспективы… Двадцатилетним девушкам половина опций недоступна!