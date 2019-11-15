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Пятница, 15.11.2019
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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 15 ноября

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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 15 ноября
04:47 Сегодня Телеграф

Очередная коллекция веселых анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    - Вам приходилось пользоваться услугами секса по телефону?

    - Да.

    - И какая же фраза Вам больше всего понравилась?

    - Вы не туда попали.

  • 2

    - Мама, смотри! Мне бегемотик в "Киндере" попался! Мама, почему ты плачешь? Мама, я скоро найду работу и съеду. Честное слово! Ну маам...

  • 3

    Сижу в милиции... требуют объяснить, почему я вышла из ресторана пьяной, села в машину за руль и поехала... А Я ЗНАЮ???... Я вообще туда ПЕШКОМ пришла.

    - Привет, моя лисичка.

    - Ты хочешь сказать, что я животное?!

    - Нет, ты - гриб.

  • 4

    Хорошо быть женщиной лет 30-ти…Можно встретить мужчину на 10 лет старше или на 10 лет моложе…Какой диапазон… какие перспективы… Двадцатилетним девушкам половина опций недоступна!

Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 14 ноября

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