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Воскресенье, 17.11.2019
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Делимся позитивом: уморительные анекдоты 17 ноября

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Делимся позитивом: уморительные анекдоты 17 ноября
12:12 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Старинная еврейская народная мудрость: На халяву - все кошерно.

  • 2

    В последнее время очень редко снятся сны. Видимо так мало сплю, что они не успевают загружаться.

  • 3

    Выпрашивая у соседа на пару часов дрель, надо быть готовым к тому, что он будет три года клянчить ее обратно.

    Инспектор ГАИ у врача:

    – Доктор, а может можно как-нибудь без клизмы?

    – Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно?

  • 4

    - Милый, у меня так замерзли руки...

    - Какое удачное совпадение! У меня, как раз, полная раковина немытой посуды!

Заряд энергии с нашими шутками: анекдоты на утро на 17 ноября

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