Делимся позитивом: уморительные анекдоты 17 ноября

Старинная еврейская народная мудрость: На халяву - все кошерно.
В последнее время очень редко снятся сны. Видимо так мало сплю, что они не успевают загружаться.
Выпрашивая у соседа на пару часов дрель, надо быть готовым к тому, что он будет три года клянчить ее обратно.
Инспектор ГАИ у врача:
– Доктор, а может можно как-нибудь без клизмы?
– Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно?
- Милый, у меня так замерзли руки...
- Какое удачное совпадение! У меня, как раз, полная раковина немытой посуды!