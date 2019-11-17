Делимся позитивом: уморительные анекдоты 17 ноября

В последнее время очень редко снятся сны. Видимо так мало сплю, что они не успевают загружаться.

3

Выпрашивая у соседа на пару часов дрель, надо быть готовым к тому, что он будет три года клянчить ее обратно.

Инспектор ГАИ у врача:

– Доктор, а может можно как-нибудь без клизмы?

– Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно?