Не перестаем смеяться: вечерние анекдоты 19 ноября

От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж.

Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.

3

Терпеть не могу, когда мне говорят: "Спасибочки!". КАКИЕ НАФИГ БОЧКИ Я ДОЛЖЕН СПАСТИ?

- Ты не знаешь, как можно применить в хозяйстве старый монитор? Он вроде не работает, а выбросить жалко.

- Отнеси его к мусорному контейнеру и забудь.

- Так я его только что оттуда принес!