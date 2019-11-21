Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 21 ноября

При нынешней экологии, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. Их нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.
– Политика нашей компании такова, что мы не возвращаем деньги.
– Но вы же даже мне товар не выдали!
– Извините, такова политика.
Вот знаете, бывает у вас такое, проснетесь, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло, кофе в постель. Вот и у меня не бывает.
В последнее время очень редко снятся сны. Видимо так мало сплю, что они не успевают загружаться.
Инспектор ГАИ у врача:
– Доктор, а может можно как-нибудь без клизмы?
– Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно?