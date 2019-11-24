Провожаем выходные весело: смешные анекдоты 24 ноября

- Отцы у меня меняются каждый месяц, а меня она всегда оставляет.

- Почему ты так думаешь?

- Моя мама меня очень любит.

— Ну почему, песня ведь классная!

— Ира, я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!!!

3

Женщины отличаются тем, что в упор не видят ценников, знака «Уступи дорогу» и нормальных мужиков вокруг себя.

Винни Пух не хотел жениться, но мысль о медовом месяце сводила его с ума.