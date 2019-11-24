Провожаем выходные весело: смешные анекдоты 24 ноября

- Моя мама меня очень любит.
- Почему ты так думаешь?
- Отцы у меня меняются каждый месяц, а меня она всегда оставляет.
— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ира, я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!!!
— Ну почему, песня ведь классная!
— Ира, руль держи!!!
Женщины отличаются тем, что в упор не видят ценников, знака «Уступи дорогу» и нормальных мужиков вокруг себя.
Винни Пух не хотел жениться, но мысль о медовом месяце сводила его с ума.
Дети хотят стать взрослыми. Взрослые хотят стать детьми. И только подростки уже устали от жизни и хотят только сдохнуть.