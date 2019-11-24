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Воскресенье, 24.11.2019
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Провожаем выходные весело: смешные анекдоты 24 ноября

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Провожаем выходные весело: смешные анекдоты 24 ноября
17:13 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

  • 1

    - Моя мама меня очень любит.

    - Почему ты так думаешь?

    - Отцы у меня меняются каждый месяц, а меня она всегда оставляет.

  • 2

    — Ира, не танцуй!

    — Почему?

    — Ира, я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!!!

    — Ну почему, песня ведь классная!

    — Ира, руль держи!!!

  • 3

    Женщины отличаются тем, что в упор не видят ценников, знака «Уступи дорогу» и нормальных мужиков вокруг себя.

    Винни Пух не хотел жениться, но мысль о медовом месяце сводила его с ума.

  • 4

    Дети хотят стать взрослыми. Взрослые хотят стать детьми. И только подростки уже устали от жизни и хотят только сдохнуть.

Воскресенье на позитиве: смешные анекдоты на 24 ноября

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