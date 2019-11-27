Делимся позитивом: уморительные анекдоты 27 ноября

Когда почувствуешь себя одиноким, вспомни, что внутри тебя живут виды бактерий, не выполняющие никаких функций. Ты просто им нравишься.

— Вам кофе с молоком или со сливками?

3

Я обещаю любить тебя… Хранить тебе верность… Уважать и заботиться… Хранить тебя и верить тебе… Пока какой-нибудь интересный мужчина не разлучит нас…

Взросление - это когда идёшь по холоду без шапки и чувствуешь себя не крутым, а дебилом!