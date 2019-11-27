Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 27 ноября

— Вот увидишь ее и сразу в штанах тесно!

— Ну какая она, какая?

— Она такая! Она такая!

Жительницы крайнего севера не понимают, что за проблема - хорошо выглядеть к пляжному сезону. Ну, расстегнула ты верхнюю пуговицу шубы, что изменилось-то?

3

А мне нравится быть замужем. Ведь так здорово найти того особенного человека, которого хочется злить до конца жизни.

— Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. Объясните ещё раз, на что вы жалуетесь?

— Да задыхаюсь я.

— А когда?

— Когда автобус догнать не могу.