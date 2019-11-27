Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 27 ноября

— Она такая! Она такая!
— Ну какая она, какая?
— Вот увидишь ее и сразу в штанах тесно!
— Где? Спереди или сзади?
Жительницы крайнего севера не понимают, что за проблема - хорошо выглядеть к пляжному сезону. Ну, расстегнула ты верхнюю пуговицу шубы, что изменилось-то?
А мне нравится быть замужем. Ведь так здорово найти того особенного человека, которого хочется злить до конца жизни.
— Бабушка, я вас обследовал, вы здоровы. Объясните ещё раз, на что вы жалуетесь?
— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.
Уважаемые жильцы. Завтра с 8. 00 до 20. 00 у вас будет совершенно легальная возможность не мыть посуду. Не благодарите.