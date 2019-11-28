Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 28 ноября

Две блондинки в одноклассниках:

- Пап, дай денег или я на твою рубашку чужими духами брызну.

3

Невеста спрашивает жениха:

— Ты куда поступил?

— В медицинский.

— Вот хорошо! А я — в ветеринарный... Когда поженимся, будем лечить друг друга...

- Переустановишь мне винду?

- Но ты же только купила ноутбук, у тебя новая винда.

- Ты тупой что ли, намека не понимаешь?

- Ты не можешь переустановить винду, а тупой - я?