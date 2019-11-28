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Четверг, 28.11.2019
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Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 28 ноября

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Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 28 ноября
04:45 Сегодня Телеграф

Проведи это утро с нашими уморительными анекдотами.

  • 1

    Две блондинки в одноклассниках:

    - Привет! Как выходные?

    - Удались!

    - Сама удались, овца…

  • 2

    - Пап, дай денег или я на твою рубашку чужими духами брызну.

    - Я воспитал чудовище.

  • 3

    Невеста спрашивает жениха:

    — Ты куда поступил?

    — В медицинский.

    — Вот хорошо! А я — в ветеринарный... Когда поженимся, будем лечить друг друга...

    - Переустановишь мне винду?

    - Но ты же только купила ноутбук, у тебя новая винда.

    - Ты тупой что ли, намека не понимаешь?

    - Ты не можешь переустановить винду, а тупой - я?

  • 4

    Пылесос был изобретён случайно. Один инженер заметил, что его новейший отпугиватель котов ещё и неплохо втягивает пыль.

Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 27 ноября

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