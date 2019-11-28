Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 28 ноября

Две блондинки в одноклассниках:
- Привет! Как выходные?
- Удались!
- Сама удались, овца…
- Пап, дай денег или я на твою рубашку чужими духами брызну.
- Я воспитал чудовище.
Невеста спрашивает жениха:
— Ты куда поступил?
— В медицинский.
— Вот хорошо! А я — в ветеринарный... Когда поженимся, будем лечить друг друга...
- Переустановишь мне винду?
- Но ты же только купила ноутбук, у тебя новая винда.
- Ты тупой что ли, намека не понимаешь?
- Ты не можешь переустановить винду, а тупой - я?
Пылесос был изобретён случайно. Один инженер заметил, что его новейший отпугиватель котов ещё и неплохо втягивает пыль.