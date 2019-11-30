Смейтесь на здоровье: вечерние анекдоты 30 ноября

— За одну шоколадку столько раз не дадут…

— Девушка, дайте мне одну шоколадку и десять презервативов!

- Ты так храпела, я никогда не смогу этого забыть.

- Леш, давай забудем то что было этой ночью...

3

Мальвина от природы обладала страстным темпераментом, но, чтобы понравиться Буратино, в постели вела себя как бревно!

Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры. Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.