Смейтесь на здоровье: вечерние анекдоты 30 ноября

Парень у кассы:
— Девушка, дайте мне одну шоколадку и десять презервативов!
Кассирша:
— За одну шоколадку столько раз не дадут…
- Леш, давай забудем то что было этой ночью...
- Ты так храпела, я никогда не смогу этого забыть.
Мальвина от природы обладала страстным темпераментом, но, чтобы понравиться Буратино, в постели вела себя как бревно!
Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры. Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.
После похода на рынок за мясом создается впечатление, что сходил за донорскими органами. Цены потихоньку выравниваются.