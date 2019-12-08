Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 8 декабря

- безусловно, ты, что не видела на афише, ведь это драма!

- любимый, как ты думаешь, они поженятся?

- что лучше: валидол или валерианка?

3

На детское задание вставить пропущенную букву во фразе: "а Васька слушает, да е... Т", - пришло огромное количество неправильных вариантов.

Дама спрашивает у приятеля:

- как ты думаешь, почему мужчины седеют раньше женщин?

- потому что у вас только одна яйцеклетка, а у нас 500 миллионов сперматозоидов. И за каждый душа болит!