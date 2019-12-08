Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 8 декабря

Парочка смотрит фильм в кинотеатре. Девушка спрашивает:
- любимый, как ты думаешь, они поженятся?
- безусловно, ты, что не видела на афише, ведь это драма!
В аптеке:
- что лучше: валидол или валерианка?
- а диагноз какой?
- туфли за 8 тысяч...
На детское задание вставить пропущенную букву во фразе: "а Васька слушает, да е... Т", - пришло огромное количество неправильных вариантов.
Дама спрашивает у приятеля:
- как ты думаешь, почему мужчины седеют раньше женщин?
- потому что у вас только одна яйцеклетка, а у нас 500 миллионов сперматозоидов. И за каждый душа болит!
Муж купил новый телевизор. Жена:
- ой, а почему это на коробке бокал нарисован?
Муж:
- это значит, что покупку надо обмыть...