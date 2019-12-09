Вечер понедельника будет веселым: уморительные анекдоты 9 декабря

В этом году решил заняться недвижимостью. Лежу и не двигаюсь.
Трудно, очень трудно убедить бывшую любовницу, ставшую твоей женой, что женатые мужчины никогда не изменяют своим женам.
Магазин. Касса. Продавец спрашивает:
- Вам пакет с ручками??
- Нет!!! Дайте с ножками, чтобы рядом бежал!!!
Разбирая вещи в шкафу, можно найти много хорошего и пять раз кота.
Администратор гостиницы говорит клиенту:
- Если вы мне не докажете, что это ваша жена, я не смогу поселить вас вместе.
- А если вам удастся доказать, что это не моя жена, я буду вам благодарен до самой смерти...