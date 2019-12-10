Да будет смех: утренние анекдоты 10 декабря

Жизнь надо прожить так, чтобы в аду сказали: «Извините, у нас тут приличные люди».
- Мне причёску, как у Анджелины Джоли, маникюр, как у Бритни Спирс, и педикюр, как у Наоми Кэмпбелл! Мастер салона:- А, лицо, как у Николая Валуева оставляем?
Сходи в городской парк и покорми уток хлебом. Возможно, однажды ты станешь бомжом и будешь их ловить и есть. Кормление уток — это инвестиции в будущее.
- Вы убили шесть человек! Что скажете в своё оправдание?- Я не выспался.
Самый редкий вид дружбы - это дружба с собственной головой.