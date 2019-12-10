Да будет смех: утренние анекдоты 10 декабря

Жизнь надо прожить так, чтобы в аду сказали: «Извините, у нас тут приличные люди».

- Мне причёску, как у Анджелины Джоли, маникюр, как у Бритни Спирс, и педикюр, как у Наоми Кэмпбелл! Мастер салона:- А, лицо, как у Николая Валуева оставляем?

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Сходи в городской парк и покорми уток хлебом. Возможно, однажды ты станешь бомжом и будешь их ловить и есть. Кормление уток — это инвестиции в будущее.

- Вы убили шесть человек! Что скажете в своё оправдание?- Я не выспался.