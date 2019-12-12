Встречайте позитивное утро: уморительные анекдоты 12 декабря

Беседуют два одессита.
- Абрам, что ты думаешь о сексе?
- Ой, Моня, не морочь мне голову! У меня шестеро детей - мне некогда заниматься теорией.
Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить...
Идиотам не надо объединяться - это уже и так их планета.
После слов "пышная, женская..." меньше всего ожидаешь услышать - прическа.
Абрам, где ты достал себе такой костюм?
- В Париже…
- А это далеко от Бердичева?
- Ну, примерно, две тысячи километров будет.
- Подумать только! Такая глушь, а как шьют хорошо!