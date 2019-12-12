Встречайте позитивное утро: уморительные анекдоты 12 декабря

- Ой, Моня, не морочь мне голову! У меня шестеро детей - мне некогда заниматься теорией.

- Абрам, что ты думаешь о сексе?

Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить...

3

Идиотам не надо объединяться - это уже и так их планета.

После слов "пышная, женская..." меньше всего ожидаешь услышать - прическа.