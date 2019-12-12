Давайте похохочем: вечерние анекдоты 12 декабря

1 - Дорогой, почему ты никогда не называешь меня ласковыми словами? - Это какими же? - Ну... там... Зая... Бусечка... - Ух, Заябусечка... - ты моя!

2 - Простите, а сколько у вас до меня было мужчин? - Вы первый идиот, который взял талончик к гинекологу.

3 Дочь звонит матери и жалуется: - Мамочка, этот неблагодарный муж опять не хочет есть гречку! - Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда её варила! - Оппаньки, так её варить надо… - Дорогая, а что у нас на обед? - Ничего! - Так, вчера же было ничего?! - Я на два дня приготовила.