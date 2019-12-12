Давайте похохочем: вечерние анекдоты 12 декабря

- Дорогой, почему ты никогда не называешь меня ласковыми словами?
- Это какими же?
- Ну... там... Зая... Бусечка...
- Ух, Заябусечка... - ты моя!
- Простите, а сколько у вас до меня было мужчин?
- Вы первый идиот, который взял талончик к гинекологу.
Дочь звонит матери и жалуется:
- Мамочка, этот неблагодарный муж опять не хочет есть гречку!
- Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда её варила!
- Оппаньки, так её варить надо…
- Дорогая, а что у нас на обед?
- Ничего!
- Так, вчера же было ничего?!
- Я на два дня приготовила.
Трое мужчин, купившие бутылку водки, были очень озадачены, когда продавец напомнила, что по закону они в течении двух недель, при наличии чека, могут вернуть покупку.