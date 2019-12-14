Вам будет невероятно смешно: утренние анекдоты 14 декабря

03:31 - Ира, ты где?

03:22 - Ты где?

Вчера в 00:30 я уже спала дома. Утром смотрю сообщения, там SМS от папы:

2

Разговор двух психиатров:

- Как вы думаете, коллега, разговаривать с кошкой - это паранойя или еще не совсем?..

- Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть.