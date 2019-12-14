Вам будет невероятно смешно: утренние анекдоты 14 декабря

Вчера в 00:30 я уже спала дома. Утром смотрю сообщения, там SМS от папы:
03:22 - Ты где?
03:31 - Ира, ты где?
03:40 - Нашел, спи...
Разговор двух психиатров:
- Как вы думаете, коллега, разговаривать с кошкой - это паранойя или еще не совсем?..
- Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть.
- Согласно Библии бог дал каждой паре по паре. Интересно, куда же МОЯ ТВАРЬ ЗАПРОПАСТИЛАСЬ?!
- Вовочка расскажи нам, как размножаются ежи? - Мария Ивановна, я думаю, они это делают так же, как люди, но очень осторожно.
Людоеды очень возмущались, когда узнали, что человек состоит на 80% из воды, а не из мяса.