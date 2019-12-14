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Суббота, 14.12.2019
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Вам будет невероятно смешно: утренние анекдоты 14 декабря

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Вам будет невероятно смешно: утренние анекдоты 14 декабря
04:46 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Вчера в 00:30 я уже спала дома. Утром смотрю сообщения, там SМS от папы:

    03:22 - Ты где?

    03:31 - Ира, ты где?

    03:40 - Нашел, спи...

  • 2

    Разговор двух психиатров:

    - Как вы думаете, коллега, разговаривать с кошкой - это паранойя или еще не совсем?..

    - Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при кошке лишнее сболтнуть.

  • 3

    - Согласно Библии бог дал каждой паре по паре. Интересно, куда же МОЯ ТВАРЬ ЗАПРОПАСТИЛАСЬ?!

    - Вовочка расскажи нам, как размножаются ежи? - Мария Ивановна, я думаю, они это делают так же, как люди, но очень осторожно.

  • 4

    Людоеды очень возмущались, когда узнали, что человек состоит на 80% из воды, а не из мяса.

Проведите вечер в хорошей компании: юморные анекдоты 13 декабря

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