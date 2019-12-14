Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 14 декабря

Сема, давайте поговорим о прекрасном!
-О прекрасном? Легко! У Вас есть глисты?
-Нет…
-Ну, вот и прекрасно!
Скорость звука – странная штука. Родители что-то говорят тебе в 20 лет, а доходит только к 40.
Идет Вовочка с папой мимо школы:
- Сынок, ты в этой школе учишься?
- Да.
- 20 лет назад я тоже здесь учился.
- Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.
- Почему у тебя ботинки разные?
- Потому что продавцы обуви думают, что если они выставили только один ботинок, то его не украдут.
Посетитель забрался в вольер, чтобы покормить тигра, и, надо признаться, это ему удалось.