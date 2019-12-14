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Суббота, 14.12.2019
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Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 14 декабря

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Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 14 декабря
11:11 Сегодня Телеграф

Самые юморные анекдоты на день для вашего отличного настроения.

  • 1

    Сема, давайте поговорим о прекрасном!

    -О прекрасном? Легко! У Вас есть глисты?

    -Нет…

    -Ну, вот и прекрасно!

  • 2

    Скорость звука – странная штука. Родители что-то говорят тебе в 20 лет, а доходит только к 40.

  • 3

    Идет Вовочка с папой мимо школы:

    - Сынок, ты в этой школе учишься?

    - Да.

    - 20 лет назад я тоже здесь учился.

    - Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.

    - Почему у тебя ботинки разные?

    - Потому что продавцы обуви думают, что если они выставили только один ботинок, то его не украдут.

  • 4

    Посетитель забрался в вольер, чтобы покормить тигра, и, надо признаться, это ему удалось.

Вам будет невероятно смешно: утренние анекдоты 14 декабря

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