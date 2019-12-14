Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 14 декабря

-Ну, вот и прекрасно!

-О прекрасном? Легко! У Вас есть глисты?

Скорость звука – странная штука. Родители что-то говорят тебе в 20 лет, а доходит только к 40.

3

Идет Вовочка с папой мимо школы:

- Сынок, ты в этой школе учишься?

- Да.

- 20 лет назад я тоже здесь учился.

- Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что такого идиота как я, он 20 лет в школе не видел.

- Почему у тебя ботинки разные?

- Потому что продавцы обуви думают, что если они выставили только один ботинок, то его не украдут.