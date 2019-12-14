Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 14 декабря

Порядочно то общество, в котором мужское достоинство измеряется благими поступками, а не сантиметрами...

Увидел у жены на полочке шампунь, на этикетке написано: "ДЛИНА И СИЛА". Конечно, это маловероятно, но на всякий случай помыл два раза...

3

- Мадам!!! Вы любите животных?!

- О… ДА...

- Тогда я Вам понравлюсь!

- Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.

- Извините, но, к сожалению, вашего пальто тоже нет....