Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 14 декабря

Порядочно то общество, в котором мужское достоинство измеряется благими поступками, а не сантиметрами...
Увидел у жены на полочке шампунь, на этикетке написано: "ДЛИНА И СИЛА". Конечно, это маловероятно, но на всякий случай помыл два раза...
- Мадам!!! Вы любите животных?!
- О… ДА...
- Тогда я Вам понравлюсь!
- Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.
- Извините, но, к сожалению, вашего пальто тоже нет....
- Сара, как ты считаешь, наша медицина делает успехи?
- А как же. В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать....