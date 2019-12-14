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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 14 декабря

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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 14 декабря
16:58 Сегодня Телеграф

Позитивные вечерние анекдоты только для наших читателей.

  • 1

    Порядочно то общество, в котором мужское достоинство измеряется благими поступками, а не сантиметрами...

  • 2

    Увидел у жены на полочке шампунь, на этикетке написано: "ДЛИНА И СИЛА". Конечно, это маловероятно, но на всякий случай помыл два раза...

  • 3

    - Мадам!!! Вы любите животных?!

    - О… ДА...

    - Тогда я Вам понравлюсь!

    - Что у вас за ресторан? Трюфелей нет, рыбы нет, устриц нет. Принесите мне мое пальто.

    - Извините, но, к сожалению, вашего пальто тоже нет....

  • 4

    - Сара, как ты считаешь, наша медицина делает успехи?

    - А как же. В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать....

Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 14 декабря

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