Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 14 декабря

Гадалка предсказывает судьбу молодой девушки:
- Вы очень скоро познакомитесь с красивым брюнетом и будете жить с ним душа в душу! - Хм... А не можете мне предсказать, как отнесется к этому мой муж?
Девушка на улице, заикаясь, спрашивает у парня:
— С-с-скажите, сс-сс-сколько, времмм-ммм-мя?
Он молчит. Она спросила еще раз — ноль реакции. Она обиделась и ушла.
Женщина, стоявшая рядом:
— Почему вы не ответили? У вас же часы на руке!
— А з-з-ззачем? Чтобы по-по-получить по мм-м-мморде!
Когда парень хочет расстаться с девушкой, он тупо перестает ей звонить. Что за детский сад? Будь мужиком! Инсценируй собственную смерть!
Жена провожает мужа в санаторий.
- Моня, прошу тебя, не трать деньги на то, что дома можно иметь бесплатно!!!!!
- Мадам, шо б ви подумали обо мне, если б я таки послал вам воздушный поцелуй?
- Шо ви таки большой лодырь!