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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 14 декабря

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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 14 декабря
04:43 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Гадалка предсказывает судьбу молодой девушки:

    - Вы очень скоро познакомитесь с красивым брюнетом и будете жить с ним душа в душу! - Хм... А не можете мне предсказать, как отнесется к этому мой муж?

  • 2

    Девушка на улице, заикаясь, спрашивает у парня:

    — С-с-скажите, сс-сс-сколько, времмм-ммм-мя?

    Он молчит. Она спросила еще раз — ноль реакции. Она обиделась и ушла.

    Женщина, стоявшая рядом:

    — Почему вы не ответили? У вас же часы на руке!

    — А з-з-ззачем? Чтобы по-по-получить по мм-м-мморде!

  • 3

    Когда парень хочет расстаться с девушкой, он тупо перестает ей звонить. Что за детский сад? Будь мужиком! Инсценируй собственную смерть!

    Жена провожает мужа в санаторий.

    - Моня, прошу тебя, не трать деньги на то, что дома можно иметь бесплатно!!!!!

  • 4

    - Мадам, шо б ви подумали обо мне, если б я таки послал вам воздушный поцелуй?

    - Шо ви таки большой лодырь!

Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 14 декабря

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