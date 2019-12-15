Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 14 декабря

- Вы очень скоро познакомитесь с красивым брюнетом и будете жить с ним душа в душу! - Хм... А не можете мне предсказать, как отнесется к этому мой муж?

2

Девушка на улице, заикаясь, спрашивает у парня:

— С-с-скажите, сс-сс-сколько, времмм-ммм-мя?

Он молчит. Она спросила еще раз — ноль реакции. Она обиделась и ушла.

Женщина, стоявшая рядом:

— Почему вы не ответили? У вас же часы на руке!

— А з-з-ззачем? Чтобы по-по-получить по мм-м-мморде!