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Воскресенье, 15.12.2019
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Делимся позитивом: уморительные анекдоты 15 декабря

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Делимся позитивом: уморительные анекдоты 15 декабря
11:00 Сегодня Телеграф

Новая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Вчера помыла окна, сегодня рассвело на час раньше.

  • 2

    - Доктор, у меня нос заложен!

    - Нос?! Нос у него... заложен! Да пошел ты... У меня дом заложен, машина заложена, дача заложена... И ничего, не жужжу!

  • 3

    Муж всегда открывает мне дверь в машине. Подруги и знакомые восхищаются им, говорят, что он у меня джентльмен. Но только одна я знаю, что ручка в машине изнутри сломана.

    - Мне не нравится, когда ты смотришь на меня так.

    - Я на тебя вообще не смотрел.

    - Вот именно

  • 4

    Разговор двух приятелей:

    - Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!

    - Как это?

    - Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.

Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 14 декабря 

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