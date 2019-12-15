Делимся позитивом: уморительные анекдоты 15 декабря

Вчера помыла окна, сегодня рассвело на час раньше.
- Доктор, у меня нос заложен!
- Нос?! Нос у него... заложен! Да пошел ты... У меня дом заложен, машина заложена, дача заложена... И ничего, не жужжу!
Муж всегда открывает мне дверь в машине. Подруги и знакомые восхищаются им, говорят, что он у меня джентльмен. Но только одна я знаю, что ручка в машине изнутри сломана.
- Мне не нравится, когда ты смотришь на меня так.
- Я на тебя вообще не смотрел.
- Вот именно
Разговор двух приятелей:
- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!
- Как это?
- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.