Делимся позитивом: уморительные анекдоты 15 декабря

Вчера помыла окна, сегодня рассвело на час раньше.

- Нос?! Нос у него... заложен! Да пошел ты... У меня дом заложен, машина заложена, дача заложена... И ничего, не жужжу!

3

Муж всегда открывает мне дверь в машине. Подруги и знакомые восхищаются им, говорят, что он у меня джентльмен. Но только одна я знаю, что ручка в машине изнутри сломана.

- Мне не нравится, когда ты смотришь на меня так.

- Я на тебя вообще не смотрел.

- Вот именно