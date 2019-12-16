Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 16 декабря

1 Девушки! Помните, пингвины - это ласточки, которые ели после 18.00.

2 Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать...

3 - Пап, ты мне подарок обещал… - Первый раз слышу… - Ну пап, ты ведь подарок обещал… - Второй раз слышу... Девушка моего приятеля танцевала на столе. - Хорошие ножки, - сказал я ему. - Ты правда так считаешь? - спросил он. - Да, - ответил я. - Не каждый стол способен выдержать такой вес.