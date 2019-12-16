Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 16 декабря

Девушки! Помните, пингвины - это ласточки, которые ели после 18.00.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать...
- Пап, ты мне подарок обещал…
- Первый раз слышу…
- Ну пап, ты ведь подарок обещал…
- Второй раз слышу...
Девушка моего приятеля танцевала на столе.
- Хорошие ножки, - сказал я ему.
- Ты правда так считаешь? - спросил он.
- Да, - ответил я. - Не каждый стол способен выдержать такой вес.
- Мам, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить?
- С тобой - нет.