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Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 16 декабря

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Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 16 декабря
10:53 Сегодня Телеграф

Предлагаем Вам порцию отборного юмора для идеального дня.

  • 1

    Девушки! Помните, пингвины - это ласточки, которые ели после 18.00.

  • 2

    Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать...

  • 3

    - Пап, ты мне подарок обещал…

    - Первый раз слышу…

    - Ну пап, ты ведь подарок обещал…

    - Второй раз слышу...

    Девушка моего приятеля танцевала на столе.

    - Хорошие ножки, - сказал я ему.

    - Ты правда так считаешь? - спросил он.

    - Да, - ответил я. - Не каждый стол способен выдержать такой вес.

  • 4

    - Мам, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить?

    - С тобой - нет.

На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 декабря

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