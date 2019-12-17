Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 17 декабря

- Папа, а почему в церкви собирают деньги с верующих?
- Ну, как тебе сказать, видишь ли, у Бога наличных денег нет, а батюшка не разрешает ему жить в церкви без арендной платы...
СМС:
"Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась!".
"Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!".
Жираф - это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.
- Доктор, а почему у меня анализы такие плохие??
- А, сколько вы за них заплатили?
- 100 грн. за каждый!!
- Ну, знаете, хорошие анализы стоят намного дороже!
Сделала умное лицо, изменилась до неузнаваемости.