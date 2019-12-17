Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 17 декабря

1 - Папа, а почему в церкви собирают деньги с верующих? - Ну, как тебе сказать, видишь ли, у Бога наличных денег нет, а батюшка не разрешает ему жить в церкви без арендной платы...

2 СМС: "Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась!". "Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!".

3 Жираф - это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика. - Доктор, а почему у меня анализы такие плохие?? - А, сколько вы за них заплатили? - 100 грн. за каждый!! - Ну, знаете, хорошие анализы стоят намного дороже!