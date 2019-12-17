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Вторник, 17.12.2019
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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 17 декабря

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Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 17 декабря
04:45 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с уморительными юморными анекдотами.

  • 1

    - Папа, а почему в церкви собирают деньги с верующих?

    - Ну, как тебе сказать, видишь ли, у Бога наличных денег нет, а батюшка не разрешает ему жить в церкви без арендной платы...

  • 2

    СМС:

    "Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась!".

    "Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!".

  • 3

    Жираф - это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.

    - Доктор, а почему у меня анализы такие плохие??

    - А, сколько вы за них заплатили?

    - 100 грн. за каждый!!

    - Ну, знаете, хорошие анализы стоят намного дороже!

  • 4

    Сделала умное лицо, изменилась до неузнаваемости.

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