Смеха много не бывает: анекдоты на день 17 декабря

Пассажиры едут в такси, мужчина просит таксиста:
— Остановите, пожалуйста, возле того дома, ну там, в конце...
Женщина уточняет:
— Ну там, где кошка стоит... Водитель:
— Вам у задних лап или передних?
Сижу в туалете, рядом кот на горшке, я его глажу и говорю:
— Ну что, как дела, мой мохнатый друг?!
Папа из комнаты:
— Это ты с кем там в туалете разговариваешь?
Характер у меня замечательный, только нервы у всех какие-то слабые...
Пьяная шахматистка приползла домой на четвереньках, утверждая, что королева как хочет, так и ходит!
Самое обидное, когда запланировала с мужиком идеальные отношения, а он действует не по плану.