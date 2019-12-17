Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 17 декабря

1

Блондинка на иномарке не уступает дорогу на соответствующий знак и врезается в другую машину. Из нее выходит водитель и грустно спрашивает:

— Девушка, вы на права то экзамен сдавали?

Девушка:

— Да-а-а!! И в отличие от тебя — много раз, КОЗЕЛ!!!