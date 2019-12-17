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Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 17 декабря

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Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 17 декабря
17:28 Сегодня Телеграф

Вечер начнется очень ярко, если встретить его из самыми лучшими анекдотами.

  • 1

    Блондинка на иномарке не уступает дорогу на соответствующий знак и врезается в другую машину. Из нее выходит водитель и грустно спрашивает:

    — Девушка, вы на права то экзамен сдавали?

    Девушка:

    — Да-а-а!! И в отличие от тебя — много раз, КОЗЕЛ!!!

  • 2

    — Как девушка поживает?

    — Мы расстались.

    — А чего?

    — Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя! "

    — А она что?

    — А она Лена.

  • 3

    Надпись у железнодорожного переезда: "Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах или за шлагбаумом".

    — Профессор, скажите, что нужно делать мужу, когда его жена испытывает оргазм?

    — Постараться при этом присутствовать!

  • 4

    Муж спрашивает жену:

    — Что бы ты сделала, если бы я выиграл в лотерею?

    — Забрала бы половину выигрыша и свалила от тебя нахрен!

    — Классно! Я выиграл 100 гривен. Забирай 50 и вали нахрен!

Смеха много не бывает: анекдоты на день 17 декабря

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