Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 17 декабря

Блондинка на иномарке не уступает дорогу на соответствующий знак и врезается в другую машину. Из нее выходит водитель и грустно спрашивает:
— Девушка, вы на права то экзамен сдавали?
Девушка:
— Да-а-а!! И в отличие от тебя — много раз, КОЗЕЛ!!!
— Как девушка поживает?
— Мы расстались.
— А чего?
— Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя! "
— А она что?
— А она Лена.
Надпись у железнодорожного переезда: "Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах или за шлагбаумом".
— Профессор, скажите, что нужно делать мужу, когда его жена испытывает оргазм?
— Постараться при этом присутствовать!
Муж спрашивает жену:
— Что бы ты сделала, если бы я выиграл в лотерею?
— Забрала бы половину выигрыша и свалила от тебя нахрен!
— Классно! Я выиграл 100 гривен. Забирай 50 и вали нахрен!