Не грустите этим замечательным днем: анекдоты 18 декабря

А Вы от природы такая красивая, или доплачивать пришлось?

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- У меня жуткая депрессия: я такая толстая и одинокая!

- Да что вы говорите Сарочка, вы - толстая?! Не может быть, где? Покажите!

- Ой, Моня, я вас умоляю, может вам ещё показать где я одинокая?!!!