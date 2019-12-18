Не грустите этим замечательным днем: анекдоты 18 декабря

А Вы от природы такая красивая, или доплачивать пришлось?
- У меня жуткая депрессия: я такая толстая и одинокая!
- Да что вы говорите Сарочка, вы - толстая?! Не может быть, где? Покажите!
- Ой, Моня, я вас умоляю, может вам ещё показать где я одинокая?!!!
Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище.
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.
На слова жены "Все, я от тебя ухожу!!!" молодой муж начнет просить прощения, опытный молча переждет истерику, а бывалый грустно скажет: "Ты только обещаешь!"