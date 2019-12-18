Скачать
Среда, 18.12.2019
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
Пугающая статистика: с 2010 года эмигрировали четыре миллиона украинцев
Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания
Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания
Джошуа рассказал о своих целях, упомянув Усика
Джошуа рассказал о своих целях, упомянув Усика
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря

Не грустите этим замечательным днем: анекдоты 18 декабря

Смотрите фото (5)
Не грустите этим замечательным днем: анекдоты 18 декабря
10:42 Сегодня Телеграф

День пройдет очень ярко, если провести его из самыми лучшими анекдотами.

  • 1

    А Вы от природы такая красивая, или доплачивать пришлось?

  • 2

    - У меня жуткая депрессия: я такая толстая и одинокая!

    - Да что вы говорите Сарочка, вы - толстая?! Не может быть, где? Покажите!

    - Ой, Моня, я вас умоляю, может вам ещё показать где я одинокая?!!!

  • 3

    Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище.

    Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

  • 4

    На слова жены "Все, я от тебя ухожу!!!" молодой муж начнет просить прощения, опытный молча переждет истерику, а бывалый грустно скажет: "Ты только обещаешь!"

Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 18 декабря

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, Анекдоты на день, 18 декабря, Анекдоты 18 декабря, Анекдоты на день 18 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
04 "Звучат не голоса фермеров, а политические лозунги": Зеленский отреагировал на столкновения под Радой
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
Что делать, если оплатили коммуналку до начисления субсидий
Перепись населения Украины: кого, когда и как будут &quot;считать&quot;
Перепись населения: как будут "считать" украинцев
Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы
День святого Николая 2019: история праздника, традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь