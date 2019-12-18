Зарядитесь хорошим настроением: вечерние анекдоты 18 декабря

1 Друзья!!!! Перед тем как зайти в cоцсеть, помните ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА: 1. Отключи плиту! 2. Закрой воду в ванной! 3. Забери ребёнка из детского сада!

2 Пока стоишь в пробке, можешь продать свою машину и купить новую, поближе к светофору.

3 Объяснительная: "Мы, студенты 4-го курса, прогуляли лекцию по религии. Причина - бес попутал". Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!