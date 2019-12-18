Зарядитесь хорошим настроением: вечерние анекдоты 18 декабря

Друзья!!!! Перед тем как зайти в cоцсеть, помните ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА:
1. Отключи плиту!
2. Закрой воду в ванной!
3. Забери ребёнка из детского сада!
Пока стоишь в пробке, можешь продать свою машину и купить новую, поближе к светофору.
Объяснительная:
"Мы, студенты 4-го курса, прогуляли лекцию по религии. Причина - бес попутал".
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!
- Дорогой, что тебе сегодня приготовить на ужин?
- Устриц в нормандском соусе.
- Ну пельмени так пельмени...