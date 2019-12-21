С добрым утром: уморительные анекдоты на 21 декабря

В наше время самое надёжное противозачаточное средство - компьютер, который практически исключает не только возможность нежелательной беременности, но и саму возможность половых контактов.
- У вас явно выраженные психические расстройства...
- Это для вас они расстройства, а для меня радости.
Глухонемой подает записку продавцу:
- Сколько стоит у вас этот торт?
Продавец пишет ответ:
- Он стоит у нас полдня.
Если верить моей жене, то после моего полового созревания - никто на свете не родился без моего участия....
Не хвали погоду с утра, а девку с вечера.