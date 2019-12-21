С добрым утром: уморительные анекдоты на 21 декабря

1 В наше время самое надёжное противозачаточное средство - компьютер, который практически исключает не только возможность нежелательной беременности, но и саму возможность половых контактов.

2 - У вас явно выраженные психические расстройства... - Это для вас они расстройства, а для меня радости.

3 Глухонемой подает записку продавцу: - Сколько стоит у вас этот торт? Продавец пишет ответ: - Он стоит у нас полдня. Если верить моей жене, то после моего полового созревания - никто на свете не родился без моего участия....